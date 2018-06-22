22 июня 2018, пятница

В Киеве из ТРЦ Украина эвакуируют людей

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Из ТРЦ Украина эвакуируют посетителей и персонал
Фото: Информатор

Из ТРЦ Украина эвакуируют посетителей и персонал

В Киеве из здания ТРЦ Украина на проспекте Победы эвакуируют посетителей и персонал.

Как сообщает Информатор с места событий, неизвестный позвонил и сообщил о взрывчатке в здании комплекса.

На место прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.

Из помещения были эвакуированы 700 посетителей заведения, сообщает пресс-служба киевской полиции. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения.

Сообщение о минировании было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

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