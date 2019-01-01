В Киеве дотла сгорели два автомобиля, третий спас водитель Сегодня, 09:31 144 Цей матеріал також доступний українською В результате пожара никто не пострадал Автор: Информатор

Утром 1 января в Киеве сгорели два автомобиля: Hyundai и микроавтобус Renault. Еще один микроавтобус, пытаясь отъехать от пожара, врезался в припаркованный Renault Kangoo.

Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

Около 5 утра загорелся легковой автомобиль Hyundai, огонь от которого перекинулся на припаркованный рядом микроавтобус Renault. Водитель микроавтобуса Volkswagen, который попытался покинуть место пожара, не рассчитал траекторию и врезался в Renault Kangoo.

Приехавшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали пожар, однако спасти загоревшиеся автомобили не смогли. По словам очевидцев, неизвестные подожгли автомобиль Hyundai и скрылись.

В результате пожара никто не пострадал.