В Киеве девушка погибла, упав в шахту лифта

В одной из недостроенных высоток на проспекте Победы в Киеве в результате падения в шахту лифта погибла девушка.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел во время свидания.

"Молодая пара решила сделать себе романтическое свидание. Все шло довольно неплохо, но в какой-то момент романтика превратилась в трагедию. Пока неизвестно как, но девушка (19 лет) упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа", - говорится в сообщении.

После этого на место были вызваны экстренные службы, которые лишь констатировали смерть девушки.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Херсоне патрульные спасли мужчину без сознания от падения в шахту лифта.