В Киеве BMW вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку с пассажирами Сегодня, 00:14 1511 Цей матеріал також доступний українською Информатор Водитель BMW потерял управление и врезался в автобус задней частью Информатор

В Шевченковском районе Киева водитель BMW спровоцировал ДТП с автомобилем Mazda и автобусом с пассажирами.

Как сообщает Информатор, авария произошла на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича.

По имеющейся информации, BMW двигался в сторону метро Почайная, когда водитель на светофоре начал резко набирать скорость, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

Там он задел Mazda, после чего врезался задней частью в маршрутку № 227.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал.