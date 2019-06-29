В Киеве BMW вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку с пассажирами
В Шевченковском районе Киева водитель BMW спровоцировал ДТП с автомобилем Mazda и автобусом с пассажирами.
Как сообщает Информатор, авария произошла на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича.
По имеющейся информации, BMW двигался в сторону метро Почайная, когда водитель на светофоре начал резко набирать скорость, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.
Там он задел Mazda, после чего врезался задней частью в маршрутку № 227.
В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал.