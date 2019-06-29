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В Киеве BMW вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку с пассажирами

Сегодня, 00:14
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Информатор

Водитель BMW потерял управление и врезался в автобус задней частью

В Шевченковском районе Киева водитель BMW спровоцировал ДТП с автомобилем Mazda и автобусом с пассажирами.

Как сообщает Информатор, авария произошла на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича.

По имеющейся информации, BMW двигался в сторону метро Почайная, когда водитель на светофоре начал резко набирать скорость, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

Там он задел Mazda, после чего врезался задней частью в маршрутку № 227.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал.

Теги:   ДТП Киев

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