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В Киеве автомобиль Honda врезался в троллейбус

Сегодня, 09:50
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В Киеве автомобиль Honda врезался в троллейбус - фото

Информатор

В результате ДТП никто из людей не пострадал

На Голосеевском проспекте в Киеве автомобиль Honda врезался в троллейбус с пассажирами.

В результате происшествия передняя часть легковушки получила серьезные повреждения.

При этом никто из людей во время происшествия не пострадал, передает Информатор.

По словам водителя Honda, он двигался по проспекту на скорости не более 70 километров в час, однако причины столкновения с троллейбусом он не уточнил.

В свою очередь в полиции отметили, что виновник ДТП был трезв.

Теги:   Троллейбус ДТП Киев

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