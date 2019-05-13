В Киеве автомобиль Honda врезался в троллейбус Сегодня, 09:50 442 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате ДТП никто из людей не пострадал Информатор

На Голосеевском проспекте в Киеве автомобиль Honda врезался в троллейбус с пассажирами.

В результате происшествия передняя часть легковушки получила серьезные повреждения.

При этом никто из людей во время происшествия не пострадал, передает Информатор.

По словам водителя Honda, он двигался по проспекту на скорости не более 70 километров в час, однако причины столкновения с троллейбусом он не уточнил.

В свою очередь в полиции отметили, что виновник ДТП был трезв.