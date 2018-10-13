В Киев впервые прибыл Арнольд Шварценеггер

В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме

В субботу, 13 октября, в Киев прибыл известный американский актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту Киев (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко. После приезда актер отправился в гостиницу 11 mirrors, куда также прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 13 Жов 2018 р. о 4:48 PDT

В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. Стоимость билетов на событие - от 2464 до 114 784 гривен.

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