13 октября 2018, суббота

В Киев впервые прибыл Арнольд Шварценеггер

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В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме

В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме

В субботу, 13 октября, в Киев прибыл известный американский актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту Киев (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко. После приезда актер отправился в гостиницу 11 mirrors, куда также прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Welcome to Ukraine, @schwarzenegger !???????? #Etalonium #arnoldschwarzenegger #ForumOneUkraine2018

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash)

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Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash)

В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. Стоимость билетов на событие - от 2464 до 114 784 гривен.

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