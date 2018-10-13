В Киев впервые прибыл Арнольд Шварценеггер

В субботу, 13 октября, в Киев прибыл известный американский актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.
Об этом сообщает ТСН.ua.
В Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту Киев (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко. После приезда актер отправился в гостиницу 11 mirrors, куда также прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Переглянути цей допис в Instagram
Welcome to Ukraine, @schwarzenegger !???????? #Etalonium #arnoldschwarzenegger #ForumOneUkraine2018
Переглянути цей допис в Instagram
В столице Украины Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. Стоимость билетов на событие - от 2464 до 114 784 гривен.
Смотрите также
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования