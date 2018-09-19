19 сентября 2018, среда

В Хмельницком во время уроков загорелась школа

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Горел кабинет на четвертом этаже здания школы
Фото: ГСЧС

Горел кабинет на четвертом этаже здания школы

В Хмельницком в школе №1 произошел пожар в одном из учебных классов.

По данным местных СМИ, всех учеников эвакуировали и отвели в местный парк имени Чекмана.

По данным спасателей, пожар начался на четвертом этаже здания около 10:00 утра. Через час огонь удалось потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На фото видно, что огонь повредил одно из учебных помещений.

Причины возгорания выясняются.

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