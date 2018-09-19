В Хмельницком во время уроков загорелась школа

В Хмельницком в школе №1 произошел пожар в одном из учебных классов.
По данным местных СМИ, всех учеников эвакуировали и отвели в местный парк имени Чекмана.
По данным спасателей, пожар начался на четвертом этаже здания около 10:00 утра. Через час огонь удалось потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На фото видно, что огонь повредил одно из учебных помещений.
Причины возгорания выясняются.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования