В Хмельницком во время уроков загорелась школа

В Хмельницком в школе №1 произошел пожар в одном из учебных классов.

По данным местных СМИ, всех учеников эвакуировали и отвели в местный парк имени Чекмана.

По данным спасателей, пожар начался на четвертом этаже здания около 10:00 утра. Через час огонь удалось потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На фото видно, что огонь повредил одно из учебных помещений.

Причины возгорания выясняются.