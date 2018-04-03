В Херсонской области суд отстранил мэра

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Александр Яковлев возглавляет курорт государственного значения
Фото: Александр Яковлев/Facebook

Александр Яковлев возглавляет курорт государственного значения

Мэра Скадовска Александра Яковлева Апелляционный суд Херсонской области отстранил от должности.

Таким образом суд оставил в силе решение Скадовского районного суда первой инстанции.

Об этом чиновник сообщил со своей страницы в Facebook.

Яковлев намерен обжаловать решение в Верховном суде. После вступления в силу решения суда его обязанности временно будет исполнять секретарь.

Как пишет Укринформ, райсуд в декабре прошлого года обязал взыскать с Яковлева штраф в сумме 6,8 тысяч гривен и лишил его права занимать должность Скадовского городского головы сроком на 1 год. Причиной судебного иска стала закупка городским советом канцелярских товаров на 1 тыс. 167 гривен в магазине жены мэра.

Отмечается, что Скадовск осенью 2011 года получил статус курорта государственного значения.

Напомним, ранее суд разрешил Александру Сенкевичу вернуться к исполнению обязанностей мэра Николаева.

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