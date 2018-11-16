В Херсоне водители маршруток самовольно подняли цены на проезд

В Херсоне водители маршруток подняли цены на проезд, несмотря на решение суда

В Херсоне перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен, несмотря на решение суда о приостановлении действия решения горсовета о повышении цен на проезд в маршрутных автобусах с 4 до 6 гривен.

Кроме того, как сообщает местное издание Херсон daily, на маршруты вышло значительно меньше транспорта, чем обычно. Отмечается, что на рейсы вошло всего 77 маршруток при плане 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной машины.

В связи с сегодняшним транспортным коллапсом активисты Херсона требуют от городского головы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправлиння расторгнуть договоры с маршрутчиками-саботажниками и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за поддержку забастовки перевозчиков.

9 ноября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в 6 гривен вместо четырех гривен. При этом многие водители отказывались выполнять это постановление, требуя с пассажиров 6 гривен.

Напомним, 6 ноября в Тернополе частные перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.