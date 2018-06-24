24 июня 2018, воскресенье

В Херсоне неизвестные подожгли дом народного депутата от БПП

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Спиваковский
Фото: Херсон онлайн

Александр Спиваковский

В Херсоне в ночь на воскресенье, 24 июня, горел дом народного депутата Украины Александра Спиваковского.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Проводятся необходимые следственные действия.

Издание Depo.ua со ссылкой на информированный источник сообщает, что в результате поджога полностью выгорела крыша дома.

Также источник сообщил, что за три дня до поджога народный депутат получил угрозы.

Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, в Херсонской области. Входит во фракцию Блок Петра Порошенко.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове