В Херсоне начали подачу отопления в детсады, школы и больницы

В Херсоне начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает 112 Украина.
"Запустить котельную и дать тепло – это разные вещи. Только после обеда началась подача тепла, за ночь теплоноситель поднялся до 40 градусов, подается в детские сады, социальную инфраструктуру, школы и больницы. Параллельно с 20.00 будет подача тепла в жилой сектор. В пятницу мы должны полностью завершить подачу тепла всем потребителям", – сказал чиновник.
По словам главы области, изношенность теплосетей составляет более 48%, по официальным данным, и "здесь будут вопросы к органам местного самоуправления".
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