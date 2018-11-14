14 ноября 2018, среда

В Херсоне начали подачу отопления в детсады, школы и больницы

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В Херсоне начали включать теплоснабжение
Фото: pixabay.com

В Херсоне начали включать теплоснабжение

В Херсоне начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает 112 Украина.

"Запустить котельную и дать тепло – это разные вещи. Только после обеда началась подача тепла, за ночь теплоноситель поднялся до 40 градусов, подается в детские сады, социальную инфраструктуру, школы и больницы. Параллельно с 20.00 будет подача тепла в жилой сектор. В пятницу мы должны полностью завершить подачу тепла всем потребителям", – сказал чиновник.

По словам главы области, изношенность теплосетей составляет более 48%, по официальным данным, и "здесь будут вопросы к органам местного самоуправления". 

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