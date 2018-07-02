В Херсоне на судостроительном заводе загорелся корабль - ГСЧС

Никто из людей в результате пожара не пострадал

В понедельник, 2 июля, на судостроительном заводе в Херсоне загорелся один из кораблей.

Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 12:11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, которое находится на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на реке Днепр спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку.

"Пожар локализован в 13:00. Проводится пролив утеплителя. На месте происшествия работают 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Австрии загорелось круизное судно.