В Херсоне из колонии сбежал заключенный Сегодня, 10:34 768 Цей матеріал також доступний українською За какое преступление отбывал наказание сбежавший, не сообщается Фото: полиция

В ночь на четверг, 20 декабря, из Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сбежал один из заключенных.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, речь идет о Викторе Чекане 1990 года рождения, однако, за какое именно преступление он отбывал наказание, в ведомстве не уточнили.

"Рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - говорится в сообщении.

Из особых примет в полиции отмечают шрамы на ладони правой руки и на правой брови.

Сейчас в связи с побегом на территории Херсонской области введен оперативный план Сирена.