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В Харьковской области издевались над пациентами психиатрической больницы

Сегодня, 17:27
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В больнице были зафиксированы плохие условия пребывания

Фото: рixabay.com

В Харьковской области в психиатрической больнице №2 жестоко обращались с пациентами.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Во время мониторинга мужского отделения установлено, что вместо 56 пациентов, которые, согласно документации, находились на лечении, был только 41 пациент. По словам главной медсестры, четырех пациентов в день визита выписали, однако в медицинской документации об этом не сказано. Остальные - в лечебном отпуске, что также не было зафиксировано.

Во время осмотра зданий, расположенных на территории заведения, в одном из помещений, которое не отапливается, были найдены пятеро пациентов. Они вместе с сотрудником больницы были закрыты в нем с утра до 15 часов.

Сотрудник Департамента национального превентивного механизма Ирина Сергиенко, отметила, что один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. В связи с ситуацией было принято решение вызвать сотрудников полиции. Пациенты не хотели возвращаться в отделение и боялись, что к ним могут применять физическое насилие.

В женском отделении был обнаружен факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

Были зафиксированы и ненадлежащие условия пребывания: в мужском отделении нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении, в женском отделении - неприятный запах. Пациенты не выходят на прогулки, у них нет свободного доступа к питьевой воде.

По результатам визита в лечебное учреждение составлен отчет с рекомендациями, который будет направлен руководству Харьковской области и областной прокуратуры.

Теги:   Омбудсмен Харьков Больница

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