06 октября 2018, суббота

В Харькове откроется консульство Словакии

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Климкин заявил, что официальное открытие пройдет в ближайшее время

Климкин заявил, что официальное открытие пройдет в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что в ближайшее время в Харькове пройдет официальное открытие консульства Словакии.

По словам министра, консульство будет помогать бизнесменам, которых интересует Харьковская область, а также "предоставит возможность для словаков лучше понять регион и в случае необходимости получить консультацию", передает Интерфакс-Украина.

"Формально консульство будет открыто в ближайшее время, до конца года, поскольку мы уже заканчиваем формальные процедуры. Сегодняшний визит главы МИД Словакии Мирослава Лайчака в Харькове - это политическое открытие этого консульства", - заявил Климкин.

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