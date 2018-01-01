В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка Сегодня, 11:49 117 Цей матеріал також доступний українською Девочка умерла в машине скорой помощи Фото: moz.gov.ua

В Харьков от гриппа умерла 9-летняя девочка.

Об этом сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Галина Сироштан, пишут местные СМИ.

"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - пояснила она.

Сироштан добавила, что девочка умерла в машине скорой помощи 1 декабря.

Ранее сообщалось, что эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в пяти областях: в Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%. 67,3% заболевших гриппом – дети.

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