Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Наталия Попович
Украина вне рамок Украине
Богдан Яременко
Укрощение РФ. Что считать деэскалацией в Керченском проливе
Фоззи
Романовы – лимончики от яблони

В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка

Сегодня, 11:49
117
Цей матеріал також доступний українською

Девочка умерла в машине скорой помощи

Фото: moz.gov.ua

В Харьков от гриппа умерла 9-летняя девочка.

Об этом сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Галина Сироштан, пишут местные СМИ.

"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - пояснила она.

Сироштан добавила, что девочка умерла в машине скорой помощи 1 декабря.

Ранее сообщалось, что эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в пяти областях: в Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%. 67,3% заболевших гриппом – дети.

Читайте также: 

Теги:   Смерть Дети Грипп в Украине Грипп Харьков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 15:53

article_img
В УПЦ КП назвали дату получения томоса будущим главой Украинской православной церкви

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
5126
Роман Бессмертный - фото
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
3569
Сергей Таран - фото
Сергей Таран
Тем, кто восторгается бунтом "желтых жилетов"
1956
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8099
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
6120
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5995
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29001
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25127
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20679

Читайте также

Футбол

Сегодня, 03:43

article_img
Позитива уже нет. Реакция соцсетей на поражение Динамо от Яблонца
События

Вчера, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Вчера, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться