В Харькове дом экс-главы Схидного корпуса забросали коктейлями Молотова

В ночь на пятницу, 23 ноября, в Харькове неизвестные забросали коктейлями Молотова дом бывшего лидера Схидного корпуса Игоря Пушкарева.
"Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами", - заявил Пушкарев на своей странице в Facebook.
Экс-глава Схидного корпуса связал нападение с неоднократными угрозами со стороны членов Национального корпуса. Ранее он заявлял, что Нацкорпус ему угрожает и запрещает заниматься общественной деятельностью.
Также он выложил видео из камер наблюдения, которые зафиксировали, как три человека подбежали к забору и перебросили на территорию домовладения несколько бутылок с зажигательной смесью.
В полиции сообщили, что на месте происшествия было обнаружено пять стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и три стеклянных банки с остатками жидкости. В результате попытки поджога поврежден фасад здания. Пострадавших нет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Личности причастных к преступлению устанавливаются. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Журнал НВ
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