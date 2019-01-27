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Аномалия или закономерность

В Каменце-Подольском горел отель с постояльцами

27 января, 16:38
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ГСЧС

Спасатели спасли восемь постояльцев отеля

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области 26 января на переулке Грушевского произошло возгорание в гостинице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 в 22:27.

На месте происшествия установили, что возгорание произошло в подсобных помещениях отеля на втором этаже, а площадь пожара достигла 70 кв. м.

Во время разведки и тушения пожара спасатели спасли восемь человек, которые на тот момент находились в отеле.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений в короткое время удалось укротить пламя и не допустить переброски огня на всю площадь отеля и на рядом расположенные помещения магазинов", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 23:12 и ликвидирован в 23:25.

К тушению пожара привлекались 12 спасателей на четырех единицах пожарной и специальной техники.

Несчастных случаев на пожаре не было. Причина возгорания устанавливается.

Теги:   ГСЧС Пожежа Хмельницкая область

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