В Каменце-Подольском горел отель с постояльцами
В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области 26 января на переулке Грушевского произошло возгорание в гостинице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 в 22:27.
На месте происшествия установили, что возгорание произошло в подсобных помещениях отеля на втором этаже, а площадь пожара достигла 70 кв. м.
Во время разведки и тушения пожара спасатели спасли восемь человек, которые на тот момент находились в отеле.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений в короткое время удалось укротить пламя и не допустить переброски огня на всю площадь отеля и на рядом расположенные помещения магазинов", – говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 23:12 и ликвидирован в 23:25.
К тушению пожара привлекались 12 спасателей на четырех единицах пожарной и специальной техники.
Несчастных случаев на пожаре не было. Причина возгорания устанавливается.