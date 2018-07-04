04 июля 2018, среда

В Ивано-Франковской области обрушился мост

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О причинах разрушения не сообщается
Фото: Калужская РГА

О причинах разрушения не сообщается

В Ивано-Франковской области частично обрушился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло.

Об этом сообщили в Калушской районной государственной администрации.

Причины разрушения моста пока неизвестны. Местные власти отметили, что мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован.

Сейчас движение по мосту запрещено, на месте установлены предупредительные знаки о разрушенном мосте.

Напомним, что во Львовской области на автодороге Ходоров-Жидачев в селе Залески обрушилась часть моста.

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