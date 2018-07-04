В Ивано-Франковской области обрушился мост

В Ивано-Франковской области частично обрушился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло.
Об этом сообщили в Калушской районной государственной администрации.
Причины разрушения моста пока неизвестны. Местные власти отметили, что мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован.
Сейчас движение по мосту запрещено, на месте установлены предупредительные знаки о разрушенном мосте.
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