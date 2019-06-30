В Херсонской области 9-летняя девочка совершила самоубийство Вчера, 16:13 5182 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Нацполиция

В Белозерском районе Херсонской области 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством путем повешения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как сообщил руководитель районной полиции Александр Гайдук, полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей, а также проверяют наличие у нее аккаунтов в социальных сетях.

Полиция завела дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство с пометкой самоубийство.