В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего 11 июня, 21:21 Последствия российского обстрела Херсона, 9 июня (Фото:REUTERS/Yurii Kovalenko)

В Херсоне при разборе конструкций многоэтажного дома, который был поврежден в результате российского обстрела, обнаружили тело человека.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

«По поручению военной администрации силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян. К сожалению, на месте обнаружено тело человека», — сообщил он.

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По его словам, сейчас работы по разбору и поиску завершены.

Других подробностей он не раскрыл.