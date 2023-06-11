В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего
Последствия российского обстрела Херсона, 9 июня (Фото:REUTERS/Yurii Kovalenko)
В Херсоне при разборе конструкций многоэтажного дома, который был поврежден в результате российского обстрела, обнаружили тело человека.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
«По поручению военной администрации силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян. К сожалению, на месте обнаружено тело человека», — сообщил он.
По его словам, сейчас работы по разбору и поиску завершены.
Других подробностей он не раскрыл.