В Херсоне были слышны взрывы

3 мая, 00:49
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Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Ночью, 2 мая, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

В Украине в разных областях ночью объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Киеве и других регионах вскоре после полуночи.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины

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