В Херсоне были слышны взрывы 3 мая, 00:49 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Ночью, 2 мая, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.



В Украине в разных областях ночью объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Киеве и других регионах вскоре после полуночи.