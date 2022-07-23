«Приехало много переселенцев». В двух областях увеличат количество полицейских нарядов 23 июля, 17:40 Глава Нацполиции Игорь Клименко (Фото:Национальная полиция)

В Ровенской и Волынской областях увеличат число полицейских нарядов и мобильных групп реагирования.

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

«В эти области приехало немало внутренне перемещенных лиц. Поэтому полицейское присутствие также должно быть усилено. Увеличиваем количество нарядов и мобильных групп реагирования, чтобы быстрее и качественнее отрабатывать заявления граждан и полученную оперативную информацию», — сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Видео дня

По его словам, продолжатся проверки на блокпостах для выявления возможных диверсантов, а также для предотвращения ввоза в область оружия или других запрещенных предметов и веществ.

«Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Ибо должны быть готовы к любым вариантам развития событий», — подчеркнул Клименко.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.