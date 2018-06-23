23 июня 2018, суббота

В ДТП погиб помощник нардепа Вилкула

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ДТП на трассе Киев-Харьков

ДТП на трассе Киев-Харьков

В результате ДТП погиб Сергей Маркано, помощник-консультант на общественных началах народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

СМИ сообщили, что ДТП произошло на трассе Киев-Харьков в субботу, 23 июня, около 14:35 вблизи села Коноплянка Полтавской области.

В сообщении полиции об этом ДТП не названа личность погибшего. Лишь отмечается, что погиб водитель Hyundai Tucson в результате столкновения с автомобилем DAF.

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