В ДТП погиб помощник нардепа Вилкула

В результате ДТП погиб Сергей Маркано, помощник-консультант на общественных началах народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

СМИ сообщили, что ДТП произошло на трассе Киев-Харьков в субботу, 23 июня, около 14:35 вблизи села Коноплянка Полтавской области.

В сообщении полиции об этом ДТП не названа личность погибшего. Лишь отмечается, что погиб водитель Hyundai Tucson в результате столкновения с автомобилем DAF.