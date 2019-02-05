В Донецкой области задержали информатора боевиков Сегодня, 17:23 106 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба СБУ Мужчина передавал боевикам полученную информацию Пресс-служба СБУ

СБУ заявила о задержании в Краматорске Донецкой области информатора боевиков так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники Управления СБУ в Ровенской области установили, что мужчина собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию он передавал участникам незаконных вооруженных формирований.

Противоправную деятельность пособника боевиков задокументировали.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

