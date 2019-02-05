В Донецкой области задержали информатора боевиков
СБУ заявила о задержании в Краматорске Донецкой области информатора боевиков так называемой "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники Управления СБУ в Ровенской области установили, что мужчина собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию он передавал участникам незаконных вооруженных формирований.
Противоправную деятельность пособника боевиков задокументировали.
Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.