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В Донецкой области задержали информатора боевиков

Сегодня, 17:23
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Пресс-служба СБУ

Мужчина передавал боевикам полученную информацию

СБУ заявила о задержании в Краматорске Донецкой области информатора боевиков так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники Управления СБУ в Ровенской области установили, что мужчина собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию он передавал участникам незаконных вооруженных формирований. 

Противоправную деятельность пособника боевиков задокументировали.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги:   Донецкая область Донбасс СБУ

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