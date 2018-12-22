В Днепропетровской области грабители убили депутата
В селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области во время ограбления убили местного жителя 1960 года рождения.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, злоумышленники в масках проникли в частный дом, связали хозяина вместе с его женой и дочерью, после чего под угрозой ножа и пистолета завладели их деньгами и имуществом.
При этом грабители нанесли мужчине ножевое ранение, в результате которого тот скончался.
По данным Укринформа, погибший был депутатом райсовета. Какая сумма была похищена грабителями, не уточняется.
Сейчас полиция установливает все обстоятельства преступления и предпринимает меры для задержания подозреваемых.