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В Днепропетровской области грабители убили депутата

Сегодня, 13:10
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В результате ножевого ранения пострадавший умер в больнице

Фото: moz.gov.ua

В селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области во время ограбления убили местного жителя 1960 года рождения.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, злоумышленники в масках проникли в частный дом, связали хозяина вместе с его женой и дочерью, после чего под угрозой ножа и пистолета завладели их деньгами и имуществом.

При этом грабители нанесли мужчине ножевое ранение, в результате которого тот скончался.

По данным Укринформа, погибший был депутатом райсовета. Какая сумма была похищена грабителями, не уточняется.

Сейчас полиция установливает все обстоятельства преступления и предпринимает меры для задержания подозреваемых.

Теги:   Убийство Депутат Днепропетровская область Ограбление

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