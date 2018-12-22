В Днепропетровской области грабители убили депутата Сегодня, 13:10 6364 Цей матеріал також доступний українською В результате ножевого ранения пострадавший умер в больнице Фото: moz.gov.ua

В селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области во время ограбления убили местного жителя 1960 года рождения.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, злоумышленники в масках проникли в частный дом, связали хозяина вместе с его женой и дочерью, после чего под угрозой ножа и пистолета завладели их деньгами и имуществом.

При этом грабители нанесли мужчине ножевое ранение, в результате которого тот скончался.

По данным Укринформа, погибший был депутатом райсовета. Какая сумма была похищена грабителями, не уточняется.

Сейчас полиция установливает все обстоятельства преступления и предпринимает меры для задержания подозреваемых.