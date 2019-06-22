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Под Днепром на ходу загорелась электричка

22 июня, 18:41
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Под Днепром на ходу загорелась электричка - фото

Информатор

В Днепропетровской области на ходу загорелась электричка

На станции 169 километр в Днепропетровской области в электричке на ходу произошло возгорание.

В результате пожара никто не пострадал, передает Информатор.

Когда начался пожар, пассажиры не стали дожидаться остановки состава, а выпрыгивали на ходу.

По предварительной информации, загорелась проводка.

«Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет», — сообщает пассажирка электрички Наталия.

Теги:   Днепропетровская область

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