Под Днепром на ходу загорелась электричка 22 июня, 18:41 1477 Цей матеріал також доступний українською Информатор В Днепропетровской области на ходу загорелась электричка Информатор

На станции 169 километр в Днепропетровской области в электричке на ходу произошло возгорание.

В результате пожара никто не пострадал, передает Информатор.

Когда начался пожар, пассажиры не стали дожидаться остановки состава, а выпрыгивали на ходу.

По предварительной информации, загорелась проводка.

«Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет», — сообщает пассажирка электрички Наталия.