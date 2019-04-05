В Днепре патрульные устроили погоню со стрельбой 5 апреля, 15:31 3082 Цей матеріал також доступний українською Информатор Неизвестные наехали на авто патрульных Информатор

В ночь на 5 апреля в Днепре патрульные устроили погоню, правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

По данным Информатора, во время патрулирования инспекторы заметили мужчин, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные пытались задержать злоумышленников, но те попытались скрыться на автомобиле Hyundai и повредили служебную машину.

Отмечается, что служебные авто Mitsubishi и Toyota пытались заблокировать движение, но водитель Hyundai не остановился. Он повредил полицейскую машину и наехал на патрульного.

После этого правоохранители приняли решение применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку.