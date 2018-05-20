В Днепре на входе в кафе прогремел взрыв

Предварительно кто-то подорвал гранату около кафе с посетителями

В ночь на 20 мая во дворе около входа в кафе по улице Гули Королевой, 12-16 прогремел взрыв, в результате инцидента значительные повреждения получило здание самого заведения, люди не пострадали.

О взрыве неизвестного взрывного устройства сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 00:17, когда в кафе еще находились посетители, передает Информатор.

Фото: Информатор

Спасатели передали информацию о взрыве в полицию, которая установит обстоятельства инцидента.

Издание приводит комментарии собственника. По его словам, он удивлен и о врагах для своего бизнеса, ему неизвестно. Местные жители подтвердили корреспонденту, что на месте событий после взрыва было слышно отчетливый запах пороха. Предварительно неизвестные применили гранату.

Фото: Информатор

Напомним, на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский боец.