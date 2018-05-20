В Днепре на входе в кафе прогремел взрыв

В ночь на 20 мая во дворе около входа в кафе по улице Гули Королевой, 12-16 прогремел взрыв, в результате инцидента значительные повреждения получило здание самого заведения, люди не пострадали.
О взрыве неизвестного взрывного устройства сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел около 00:17, когда в кафе еще находились посетители, передает Информатор.
Фото: Информатор
Спасатели передали информацию о взрыве в полицию, которая установит обстоятельства инцидента.
Издание приводит комментарии собственника. По его словам, он удивлен и о врагах для своего бизнеса, ему неизвестно. Местные жители подтвердили корреспонденту, что на месте событий после взрыва было слышно отчетливый запах пороха. Предварительно неизвестные применили гранату.
Фото: Информатор
Напомним, на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский боец.
Комментарии
Правила комментирования