В Черновцах создадут центр авиации МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Черновцах началось создание одного из региональных центров авиации МВД.

"Мы ведем работу над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Черновцах", - заявил Аваков.

В центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

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