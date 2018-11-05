05 ноября 2018, понедельник

В Черновцах создадут центр авиации МВД

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Черновцах будут размешаться вертолеты МВД

В Черновцах будут размешаться вертолеты МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Черновцах началось создание одного из региональных центров авиации МВД.

"Мы ведем работу над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Черновцах", - заявил Аваков.

В центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове