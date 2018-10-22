В Черновцах от менингита умер школьник

В Черновцах от менингококковой инфекции умер ученик третьего класса школы №42.

Об этом сообщила глава Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко, пишут местные СМИ.

По ее словам, у ребенка был стремительное протекание заболевания. Еще перед выходными мальчик был в школе и чувствовал себя хорошо.

В учебном заведении начали работать медики. Специалисты обследуют всех детей и педагогов, которые находились в контакте с школьником.

Ранее на на Закарпатье из-за вспышки менингококковой инфекции умерла 8-летняя девочка.