В Черновцах девушка попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram

В Черновцах на проспекте Независимости девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram.
Соответствующее видео опубликовано на странице СтопХам Буковина в Facebook.
На видео девушка начинает вести прямую трансляцию в Instagram и призывает другую девушку позировать на камеру. Через несколько секунд слышен мощный звук удара в другой автомобиль.
После аварии девушка сразу пытается найти телефон.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб.
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