13 октября 2018, суббота

В Черновцах девушка попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram

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Девушка за рулем вела прямой эфир в Instagram
Фото: СтопХам Буковина

Девушка за рулем вела прямой эфир в Instagram

В Черновцах на проспекте Независимости девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram.

Соответствующее видео опубликовано на странице СтопХам Буковина в Facebook.

На видео девушка начинает вести прямую трансляцию в Instagram и призывает другую девушку позировать на камеру. Через несколько секунд слышен мощный звук удара в другой автомобиль.

После аварии девушка сразу пытается найти телефон.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб.

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