12 июня 2018, вторник

В Чернигове в жилом доме произошел взрыв

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В результате взрыва пострадал 51-летний мужчина
Фото: ГСЧС

В результате взрыва пострадал 51-летний мужчина

В понедельник вечером, 11 июня, в жилом доме на улице Механизаторов в Чернигове произошел взрыв.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Взрывом разрушено перекрытие между первым этажом и цокольным помещением, повреждены несущие стены дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате происшествия 51-летний мужчина получил ожоги II-III степени 45% тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

"По словам пострадавшего, вечером мужчина услышал запах газа, который исходил из газовой установки автомобиля. Мужчина снял газовый баллон и понес его ремонтировать в гараж. Во время подкручивания вентиля произошел выброс газа с последующим взрывом", - рассказали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва газа в квартире погибла женщина.

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