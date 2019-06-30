Задержан нарушитель, «минировавший» вокзал в Черкассах Сегодня, 11:01 680 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В Черкассах из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала правоохранители эвакуировали около 150 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

Следователи установили личность «минера», им оказался житель Черкасс. Его местонахождение установлено, злоумышленник задержан.

Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию вокзала, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Обычное движение поездов нарушено не было.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, продолжается досудебное расследование», — сообщили в полиции.