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В центре Киева горело офисное здание

Сегодня, 02:38
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Информатор

Пожар произошел на улице Казимира Малевича

В ночь на воскресенье, 10 февраля, по адресу улица Казимира Малевича, 86 в Киеве начался пожар в офисном здании.

Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, передает Информатор.

Ближе к часу ночь пожар удалось локализировать на площади 200 квадратных метров.

В 2:05 пожар удалось полностью потушить. Обошлось без погибших и раненых.

На месте происшествия работали 10 единиц техники. 

Пожар в офисном здании в центре Киева

В ночь на 10 февраля 2019 года по адресу улица Казимира Малевича горело офисное здание

Информатор

Теги:   Пожар Киев

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