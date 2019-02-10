В центре Киева горело офисное здание Сегодня, 02:38 116 Цей матеріал також доступний українською Информатор Пожар произошел на улице Казимира Малевича Информатор

В ночь на воскресенье, 10 февраля, по адресу улица Казимира Малевича, 86 в Киеве начался пожар в офисном здании.

Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, передает Информатор.

Ближе к часу ночь пожар удалось локализировать на площади 200 квадратных метров.

В 2:05 пожар удалось полностью потушить. Обошлось без погибших и раненых.

На месте происшествия работали 10 единиц техники.