В центре Киева горело офисное здание
Сегодня, 02:38
116
В ночь на воскресенье, 10 февраля, по адресу улица Казимира Малевича, 86 в Киеве начался пожар в офисном здании.
Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, передает Информатор.
Ближе к часу ночь пожар удалось локализировать на площади 200 квадратных метров.
В 2:05 пожар удалось полностью потушить. Обошлось без погибших и раненых.
На месте происшествия работали 10 единиц техники.
Пожар в офисном здании в центре Киева
В ночь на 10 февраля 2019 года по адресу улица Казимира Малевича горело офисное здание