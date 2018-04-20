В больнице Днепра умер раненый боец АТО

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Иллюстративное фото
Фото: ВСУ

Иллюстративное фото

В пятницу, 20 апреля, в областной клинической больнице Днепра умер боец Национальной гвардии, получивший серьезные ранения во время боевых действий в зоне АТО.

Об этом в эфире местного телеканала 34 сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

"Сегодня погиб наш земляк из Вольногорска [Днепропетровской области]. Ему был 21 год. Мы видели состояние, но нас не покидали надежды и мы делали все возможное, чтобы спасти его", - отметил Рыженко.

По словам главврача, боец Нацгвардии подорвался на снаряде в Волновахском районе. Днепровские медики боролись за его жизнь 20 часов.

За последнюю неделю из зоны АТО в больницу поступили десять тяжелораненых бойцов, добавил Рыженко.

Напомним, что утром 20 апреля боевики обстреляли позиции сил АТО неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град. В результате обстрелов погиб один военный, еще один получил ранения.

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