В Бердянске вечером раздались взрывы 29 августа, 22:41 Город Бердянск (Фото:Бердянский городской совет)

Во вторник вечером, 29 августа, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах», — написал Федоров.

В то же время Telegram-канал Бердянск Сегодня сообщает, что взрыв слышали почти во всех микрорайонах, в порту раздается сигнал воздушной тревоги.

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Также предполагают, что сработала вражеская ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что в порт Бердянска вошел российский корабль.