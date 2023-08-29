В Бердянске вечером раздались взрывы
Город Бердянск (Фото:Бердянский городской совет)
Во вторник вечером, 29 августа, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах», — написал Федоров.
В то же время Telegram-канал Бердянск Сегодня сообщает, что взрыв слышали почти во всех микрорайонах, в порту раздается сигнал воздушной тревоги.
Также предполагают, что сработала вражеская ПВО.
Ранее СМИ сообщили, что в порт Бердянска вошел российский корабль.