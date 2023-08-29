В Бердянске вечером раздались взрывы

29 августа, 22:41
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Город Бердянск (Фото:Бердянский городской совет)

Город Бердянск (Фото:Бердянский городской совет)

Во вторник вечером, 29 августа, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах», — написал Федоров.

В то же время Telegram-канал Бердянск Сегодня сообщает, что взрыв слышали почти во всех микрорайонах, в порту раздается сигнал воздушной тревоги.

Видео дня

Также предполагают, что сработала вражеская ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что в порт Бердянска вошел российский корабль.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Запорожская область Бердянск Война России против Украины

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