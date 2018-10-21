21 октября 2018, воскресенье

В Бахмуте открыли обновленный блокпост

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Блокпост укреплен защитными сооружениями

Блокпост укреплен защитными сооружениями

В воскресенье, 21 октября, в Бахмуте Донецкой области заработал обновленный блокпост, обеспеченный современными техническими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, блокпост расположен на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Бахмута. Ежедневно через него проходит около тысячи человек и 300 автомобилей. На стоп-контроле круглосуточно несут службу сотрудники Бахмутского отдела полиции и полицейские из Ровенской области.

Блокпост укреплен защитными сооружениями, обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

На оснащение полиции поступили также технические новинки - специальные приборы с камерами и функцией ночного видения для обследования транспортных средств в труднодоступных местах.

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