В Азовском море разлилась нефть

В Азовском море в Донецкой области обнаружено загрязнение акватории одного из причалов Мариупольского морского порта, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Как уточняется, загрязнение біло обнаружено 18 октября в районе причала №3 "в месте проведения грузовых операций судном Vitis".

Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции был проведен отбор проб морской воды для исследований.

"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП АМПУ совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценке выявлено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров”, - отметили в АМПУ.

Фото: www.uspa.gov.ua

Как отмечается, продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения.

"Администрацией Мариупольского морского порта принимаются все необходимые меры с целью локализации и ликвидации загрязнения в акватории порта", - отметили в учреждении.