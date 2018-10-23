23 октября 2018, вторник

В Азовском море разлилась нефть

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Продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения
Фото: www.uspa.gov.ua

Продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения

В Азовском море в Донецкой области обнаружено загрязнение акватории одного из причалов Мариупольского морского порта, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Как уточняется, загрязнение біло обнаружено 18 октября в районе причала №3 "в месте проведения грузовых операций судном Vitis".

Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции был проведен отбор проб морской воды для исследований.

"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП АМПУ совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценке выявлено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров”, - отметили в АМПУ.

Фото: www.uspa.gov.ua

 

Как отмечается, продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения.

"Администрацией Мариупольского морского порта принимаются все необходимые меры с целью локализации и ликвидации загрязнения в акватории порта", - отметили в учреждении.

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