В аэропорту Одессы обнаружили «жучки», возможна утечка служебных данных Сегодня, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Прокуратура Одесской области У фирмы мог быть доступ к камерам наблюдения в рабочих кабинетах персонала аэропорта Прокуратура Одесской области

Сотрудники прокуратуры Одесской области раскрыли противоправный канал утечки частной служебной информации в аэропорту Одессы.

По данным ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» все внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с около 50 устройств информации о строительстве новой взлетной полосы.

В прокуратуре заявили о возможном несанкционированном доступе к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоны, функционированию кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода и кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Кроме того, представители фирмы имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Правоохранители проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.