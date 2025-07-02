Социальные услуги 2025. Как подать онлайн-заявление на услугу дневного ухода — инструкция

2 июля, 08:30
Как подать онлайн-заявление на услугу дневного ухода (Фото: Mikita Yo\unsplash)

Как подать онлайн-заявление на услугу дневного ухода

На Социальном портале Минсоцполитики можно подавать заявления на получение социальных услуг онлайн, без необходимости посещать учреждения. Например, там можно подать заявление на услугу дневного ухода.

Об этом сообщили на сайте Минсоцполитики.

Что такое дневной уход

Социальная услуга дневного ухода — это поддержка для человека, который частично или полностью потерял способность себя обслуживать. То есть такая услуга предоставляется людям, которые нуждаются в посторонней помощи в повседневной жизни.

Услугой могут воспользоваться:

▪ пожилые люди, в частности, с когнитивными нарушениями;

▪ люди с инвалидностью;

▪ люди с заболеваниями, которые не способны к самообслуживанию;

▪ люди с тяжелыми заболеваниями, даже до установления инвалидности.

В рамках услуги дневного ухода человек может получить помощь с питанием, самообслуживанием, реабилитацию и психологическую поддержку.

Как получить услугу

Это можно оформить как через обращение в ближайший орган социальной защиты населения в громаде, так и онлайн — через Социальный портал Минсоцполитики (soc.gov.ua). Дистанционный формат подачи заявления имеет важные преимущества: это экономит ваше время, позволяет избежать поездок и очередей, а также возможность отслеживать статус обращения в личном кабинете.

1. Перейдите на soc.gov.ua или воспользуйтесь прямой ссылкой, после чего авторизуйтесь в личном кабинете удобным для вас способом — с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис.

2. Перейдите в раздел Мои заявления — Заявления и нажмите кнопку Подать новое заявление.

3. Выберите подпункт Заявления о предоставлении социальных услуг, заполните необходимые данные и выберите услугу.

4. При необходимости добавьте отсканированные документы.

5. Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью (КЭП).

В дальнейшем статус обращения можно отслеживать в личном кабинете.

Если у вас нет электронной подписи, но вы нуждаетесь в помощи, можно заполнить форму быстрого обращения через главную страницу портала без авторизации.

Такое обращение можно подавать не только за себя, но и за другого человека — родственника, соседа или того, кто нуждается в социальной поддержке. Поэтому, если вы знаете такого человека, можете подать информацию о нем — специалисты рассмотрят обращение и оценят его ситуацию и потребности.

Напомним, в Украине планируют реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Женщинам, которые родили ребенка, предусмотрены выплаты в размере 50 000 грн.

Редактор: Святослав Василик

