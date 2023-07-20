Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Василий Овсиенко (Фото:Новинарня/Twitter)
На 75 году жизни после продолжительной болезни умер украинский диссидент и общественный деятель, политзаключенный советских концлагерей Василий Овсиенко.
«Не стало Василия Овсиенко — человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей. Это был великий и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы», — заявил историк Вахтанг Кипиани.
Василий Овсиенко был общественным деятелем, распространитель самиздата, был членом Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских концлагерей, философ, публицист, историк диссидентского движения, сотрудник Харьковской правозащитной группы.
Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967—1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета.
По обвинению в антисоветской агитации и пропаганде был арестован в марте 1973 года.