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Умер бывший замкомполка Азов Игорь Прозапас

Сегодня, 21:11
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Умер бывший замкомполка Азов Игорь Прозапас - фото

Facebook / Официальная страница пресс-службы ОЗСП НГУ Азов

Игорь Прозапас, позывной — Кихот

Умер бывший боец полка Азов Игорь Прозапас с позывным Кихот.

Об этом сообщает полк Азов на своей странице в Facebook.

«Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!» — говорится в сообщении.

Игорь Прозапас был в Азове с 2015 года. Он занимал должность заместителя командира полка по применению артиллерии.

Теги:   Батальон Азов

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