Умер бывший замкомполка Азов Игорь Прозапас
Сегодня, 21:11
Умер бывший боец полка Азов Игорь Прозапас с позывным Кихот.
Об этом сообщает полк Азов на своей странице в Facebook.
«Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!» — говорится в сообщении.
Игорь Прозапас был в Азове с 2015 года. Он занимал должность заместителя командира полка по применению артиллерии.