Умер бывший замкомполка Азов Игорь Прозапас Сегодня, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Facebook / Официальная страница пресс-службы ОЗСП НГУ Азов Игорь Прозапас, позывной — Кихот Facebook / Официальная страница пресс-службы ОЗСП НГУ Азов

Умер бывший боец полка Азов Игорь Прозапас с позывным Кихот.

Об этом сообщает полк Азов на своей странице в Facebook.

«Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!» — говорится в сообщении.

Игорь Прозапас был в Азове с 2015 года. Он занимал должность заместителя командира полка по применению артиллерии.