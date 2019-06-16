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Укртранснафта за сутки ликвидировала три врезки в нефтепроводе

Сегодня, 14:20
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Укртранснафта за сутки ликвидировала три врезки в нефтепроводе - фото

Укртранснафта / Facebook

Нефтепровод Броды-Госграница

15 июня аварийные бригады компании Укртранснафта ликвидировали три случая несанкционированного вмешательства в работу нефтепровода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

14 июня на участке нефтепровода Кременчуг-Херсон, который сейчас законсервирован, специалисты Укртранснафты обнаружили два отверстия диаметром 3−4 мм. Одно отверстие — с вкрученным саморезом.

В тот же день специалисты обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода Броды-Госграница (МН Дружба). Злоумышленники пристроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности почвы.

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15 июня примерно в 50 км от предыдущего несанкционированного подключения к нефтепроводу Дружба, специалисты обнаружили еще одно злонамеренное повреждение с пристроенными штуцером, краном с вентилем и шлангом высокого давления.

По состоянию на 7:35 15 июня аварийный бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода.

Теги:   Нефтепровод Укрнафта

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