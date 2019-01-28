Украинский Энергетический форум 2019 года Вчера, 16:32 151 PR Цей матеріал також доступний українською ukrainianenergy 26-28 февраля 2019 года состоится Украинский Енергетический форум ukrainianenergy

Институт Адама Смита рад пригласить Вас принять участие в 10-м международном юбилейном Украинском Энергетическом Форуме, который состоится 26-28 февраля 2019 года.

Примерно за месяц до начала ежегодного международного Украинского Энергетического форума 2019 года список докладчиков почти сформирован! В этом году фокус конференции будет на результатах реформ энергетического рынка, проведенных украинским правительством: обеспечены прозрачность и доступность к рынку, улучшился налоговый и регуляторный климат, а также инвестиционная среда в целом. В этом году в нефтегазовом секторе Украины состоится первый аукцион и на рынке ожидается высокий интерес со стороны международных инвесторов.

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Главные особенности программы на 2019:

- Основная сессия - самые влиятельные руководители сектора будут рассматривать потенциал и политические аспекты развития нефтегазовой отрасли Украины;

- Эксклюзивно - ожидания для отрасли в год выборов: Дискуссия;

- Рынок газа Украине. Развитие рынка и прогноз на будущее;

- Дебаты экспертов - роль транзита газа через Украину в энергетической безопасности Европы после 2019;

- Новинка! Интерактивные круглые столы с операторами проектов - уникальная возможность встретиться и лично пообщаться с операторами проектов в Украине;

-Специальный фокус! Отечественная добыча нефти и газа в Украине: Начало новой эры - запуск электронных аукционов разрешений на использование недр. Потенциал для новых инвесторов. Новые технологии. Развитие рынка услуг в секторе нефтедобычи;

- Восстановлен по многочисленным обращениям: специальный день посвященный рынку электроэнергии. Возникновение новой рыночной модели. Как это повлияет на развитие рынка. Рост рынка возобновляемых источников энергии. Инвестиции. Примеры. новые технологии.

Нажмите тут, чтобы ознакомиться с программой форума!

НЕ ЗАБУДЬТЕ - БОЛЕЕ 25 ЧАСОВ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ:

- 3 Вечерних приема, включая заключительный приём 28-го февраля;

- Более 450 профессионалов со своей Украины и из-за рубежа, представляющих сектор, собраны одновременно;

- Интерактивные круглые столы с участниками рынка;

- Дискуссии с экспертами;

- Эксклюзивное мобильное приложение.

60+ докладчиков форума представят свое видение развития энергетического сектора Украины. Смотрите полный список уже подтвержденных спикеров тут.

Посмотрите на список потенциальных и действующих международных инвесторов, которые недавно присоединились к нашей команде спикеров:

- Марина Петрова, заместитель председателя представительства Банка в Украине, руководитель отдела энергетики и инфраструктуры, Европейский банк реконструкции и развития;

- Мирек Тополанек, директор по международному развитию и связям с общественностью, Eustream;

- Илья Пономарев, генеральный директор Trident Acquisitions;

- Фрэнк Нил, член правления, OMV Petrom S.A.;

- Мартин Словак, старший руководитель по разведке и добыче, Nafta a.s.;

- Представитель высшего руководства, PGNiG.

Они присоединятся к замечательной панели ведущих украинских и международных участников рынка и представителей правительства:

- Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины;

- Александр Домбровский, первый заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Верховная Рада Украины;

- Андрей Коболев, председатель правления, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины";

- Марк Роллинс, председатель правления, Укрнафта;

- Игорь Щуров, генеральный директор, ДТЭК Нефтегаз;

- Павел Станчак, вице-президент, Укртрансгаз;

- Олег Кирилюк, вр.и.о. председателя, Государственная служба геологии и недр Украины.

Кроме того, Вы сможете ознакомиться с двумя международными исследованиями от:

- Константин Блюз, заместитель директора, Управление по природному газу Министерства энергетики и водных ресурсов Израиля;

- Марио Крпан, директор, Переработка и хранение нефти и газа, Министерство экономического развития и торговли провинции Альберта Канады.

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