Украинский Энергетический форум 2019 года
Институт Адама Смита рад пригласить Вас принять участие в 10-м международном юбилейном Украинском Энергетическом Форуме, который состоится 26-28 февраля 2019 года.
Примерно за месяц до начала ежегодного международного Украинского Энергетического форума 2019 года список докладчиков почти сформирован! В этом году фокус конференции будет на результатах реформ энергетического рынка, проведенных украинским правительством: обеспечены прозрачность и доступность к рынку, улучшился налоговый и регуляторный климат, а также инвестиционная среда в целом. В этом году в нефтегазовом секторе Украины состоится первый аукцион и на рынке ожидается высокий интерес со стороны международных инвесторов.
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Главные особенности программы на 2019:
- Основная сессия - самые влиятельные руководители сектора будут рассматривать потенциал и политические аспекты развития нефтегазовой отрасли Украины;
- Эксклюзивно - ожидания для отрасли в год выборов: Дискуссия;
- Рынок газа Украине. Развитие рынка и прогноз на будущее;
- Дебаты экспертов - роль транзита газа через Украину в энергетической безопасности Европы после 2019;
- Новинка! Интерактивные круглые столы с операторами проектов - уникальная возможность встретиться и лично пообщаться с операторами проектов в Украине;
-Специальный фокус! Отечественная добыча нефти и газа в Украине: Начало новой эры - запуск электронных аукционов разрешений на использование недр. Потенциал для новых инвесторов. Новые технологии. Развитие рынка услуг в секторе нефтедобычи;
- Восстановлен по многочисленным обращениям: специальный день посвященный рынку электроэнергии. Возникновение новой рыночной модели. Как это повлияет на развитие рынка. Рост рынка возобновляемых источников энергии. Инвестиции. Примеры. новые технологии.
Нажмите тут, чтобы ознакомиться с программой форума!
НЕ ЗАБУДЬТЕ - БОЛЕЕ 25 ЧАСОВ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ:
- 3 Вечерних приема, включая заключительный приём 28-го февраля;
- Более 450 профессионалов со своей Украины и из-за рубежа, представляющих сектор, собраны одновременно;
- Интерактивные круглые столы с участниками рынка;
- Дискуссии с экспертами;
- Эксклюзивное мобильное приложение.
60+ докладчиков форума представят свое видение развития энергетического сектора Украины. Смотрите полный список уже подтвержденных спикеров тут.
Посмотрите на список потенциальных и действующих международных инвесторов, которые недавно присоединились к нашей команде спикеров:
- Марина Петрова, заместитель председателя представительства Банка в Украине, руководитель отдела энергетики и инфраструктуры, Европейский банк реконструкции и развития;
- Мирек Тополанек, директор по международному развитию и связям с общественностью, Eustream;
- Илья Пономарев, генеральный директор Trident Acquisitions;
- Фрэнк Нил, член правления, OMV Petrom S.A.;
- Мартин Словак, старший руководитель по разведке и добыче, Nafta a.s.;
- Представитель высшего руководства, PGNiG.
Они присоединятся к замечательной панели ведущих украинских и международных участников рынка и представителей правительства:
- Остап Семерак, министр экологии
и природных ресурсов Украины;
- Александр Домбровский, первый заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Верховная Рада Украины;
- Андрей Коболев, председатель правления, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины";
- Марк Роллинс, председатель правления, Укрнафта;
- Игорь Щуров, генеральный директор, ДТЭК Нефтегаз;
- Павел Станчак, вице-президент, Укртрансгаз;
- Олег Кирилюк, вр.и.о. председателя, Государственная служба геологии и недр Украины.
Кроме того, Вы сможете ознакомиться с двумя международными исследованиями от:
- Константин Блюз, заместитель директора, Управление по природному газу Министерства энергетики и водных ресурсов Израиля;
- Марио Крпан, директор, Переработка и хранение нефти и газа, Министерство экономического развития и торговли провинции Альберта Канады.
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