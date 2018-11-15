В Украине впервые выдали лицензию на производство продуктов из марихуаны. Может ли это быть шагом к декриминализации

За 5 граммов каннабиса в Украине могут лишить свободы на три года

Украина впервые выдала лицензию на производство продуктов из марихуаны. Ее получила канадская компания C21. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Лицензия на импорт каннабинола

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выдала первую лицензию компании C21 на импорт высококачественного каннабидиола - сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБС-продуктов. Выдана лицензия также на реэкспорт концентратов каннабидиола и продуктов их переработки в Европу и на мировой рынок, сообщается в компании.

Команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Компания уже открыла представительство в Киеве.

Теперь она сможет распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку в 742 млн потребителей. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля, в штате Орегон в США.

Американский предприниматель из Житомира

Американский предприниматель Эндрю Кинсел с партнерами выращивает около 800 гектаров конопли вблизи Житомира уже четыре года подряд. Сейчас предприятие под его руководительством входит в двадцатку мировых лидеров по объемам высаженной конопли технических сортов, то есть без ТГК (тетрагидроканнабинола - основного психоактивного компонента).

Эта конопля никакого психотропного эффекта на людей не имеет, говорит он. Чтобы убедиться в отсутствии содержания наркотических веществ, растения постоянно проверяют специалисты Государственной службы контроля за наркотиками. Мужчина рассказал, что волокна и зерно украинской конопли очень ценятся в мире. Их можно применять по-разному.

Шаг к декриминализации

Это шаг Украины к декриминализации марихуаны, сказал глава Всеукраинской наркологической ассоциации Анатолий Виевский. По его словам, в мировой медицине она занимает ключевое место для лечения онкологии, психических заболеваний и как обезболивающий препарат. Скорее всего, речь идет о препаратах для этих целей, говорит специалист.

Дебаты по легализации и декриминализации марихуаны идут во всем мире, но уже десятки стран смягчили свои законы. К тому же, во многих странах каннабис легально используют в медицинских целях. Еще в 2011 году так называемая глобальная комиссия ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков обнародовала доклад, в котором силовые методы борьбы с наркотиками были признаны провальными, а лучшей стратегией названа декриминализация наркотиков.

Мировой опыт легализации

В 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и потребление марихуаны. В этом году также ее легализовали в Канаде. Теперь там дома можно выращивать не более четырех кустов марихуаны. Хранить разрешено только до 30 граммов сухой конопли, а купить препарат жители могут в специальных магазинах или у лицензированных производителей.

В других странах мира люди могут носить с собой марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. Как медицинский препарат, марихуану узаконили во многих странах, среди которых Австралия, Чехия, Германия и Турция. В Грузии разрешили курить марихуану. Частично легализовано растение в 30 странах мира. Еще в 14 странах марихуану используют в медицине. Частичная легализация означает, что в этих странах люди могут выращивать и хранить небольшое количество конопли.

30 американских штатов и округ Колумбия легализовали употребление каннабиса в медицинских или оздоровительных целях. Но федеральным законом наркотик все еще запрещен. Употребление этого наркотика является все еще незаконным во многих странах. В частности, в Великобритании, Франции, Ирландии, Индонезии, Китае, Японии, в Южной Корее и Саудовской Аравии. Использование препарата в личных целях разрешено в разных количествах в Италии, Мексике, Аргентине, Австрии, Чили, Колумбии, Нидерландах, Испании и Швейцарии.

В Украине самая жесткая санкция за хранение 5 граммов каннабиса - уголовная ответственность в виде лишения свободы на три года. Незаконный посев или выращивание конопли в количестве до 10 растений наказывается штрафом от 306 до 1700 грн с конфискацией продукта. Если конопли имеется от 10 до 50 растений, то предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1700 до 8500 грн, или ареста до полугода, или ограничение свободы на срок до трех лет.