ВМС Украины получили новый бронированный артиллерийский катер. Ему дали имя Буча 26 мая, 17:25 Катер Буча (Фото:Армія.Inform)

В корабельно-катерный состав Военно-морских сил ВСУ был передан очередной малый бронированный артиллерийский катер, который получил имя Буча.

Об этом сообщили на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что катер Буча будет входить в состав речной флотилии, созданной в прошлом году в Киевской области.

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Неижпапа отметил, что этот катер из серии строящихся для ВМС с 2016 года. Он был заложен еще до полномасштабного вторжения россии, но его строительство и государственные испытания завершились уже во время активных боевых действий в Киевской области.

Сегодня, 26 мая, приказом министра обороны катер приняли в состав Военно-морских сил. На судне подняли флаг ВМС ВСУ, и теперь катер будет защищать Украину с речного направления.

На официальной церемонии присутствовали главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала, заместитель министра обороны Владимир Гаврилов и личный состав ВМС.

Командующий ВМС отметил, что с начала полномасштабной войны никаких сил и средств ВМС на реке Днепр не было. По ходатайству Залужного и других командующих создали сначала один дивизион, затем второй, но в другом месте на юге реки Днепр.

Почти год назад был создан орган управления, осуществляющий управление всеми катерами и кораблями на Днепре, — орган управления речной флотилии.