Украина покажет свои самолеты на авиашоу в Дании

Украина представит военные самолеты на международном авиапоказе в Дании Danish Air Show-2018.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.
Отмечается, что мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 будет демонстрировать постоянный участник международных авиационных показов в Европе (Дания, Румыния, Чехия, Словакия, Мальта) летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.
Ранее Генштаб Вооруженных сил опубликовал видео динамичного показа украинского летчика Александра Оксанченко на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии.
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