09 июня 2018, суббота

Украина покажет свои самолеты на авиашоу в Дании

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Украинская авиация летит в Данию
Фото: Минобороны

Украинская авиация летит в Данию

Украина представит военные самолеты на международном авиапоказе в Дании Danish Air Show-2018.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, украинская военная авиация будет представлена ​​двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.

Отмечается, что мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 будет демонстрировать постоянный участник международных авиационных показов в Европе (Дания, Румыния, Чехия, Словакия, Мальта) летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.

Ранее Генштаб Вооруженных сил опубликовал видео динамичного показа украинского летчика Александра Оксанченко на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии.

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