США передали Украине два катера класса Island

Island прибудут в Украину через год

В четверг, 27 сентября, в морском порту в городе Балтимор, США, состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер. На катерах торжественно подняли флаг Украины.

"Первые две лодки класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами. Вместе с помощью США - в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове", - заявил Порошенко.

Ці два красені патрульні катери берегової охорони класу «Island» тепер власність України. Церемонія передачі і трепетного підняття на них синьо-жовтих прапорів відбулася на території бази Берегової охорони США «Балтимор». pic.twitter.com/KZu87PP9ne — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 сентября 2018 г.

По словам начальника управления кораблестроения ВМС Украины Василия Радчука, украинский флот сможет использовать патрульные катера класса Island уже осенью 2019 года, передает Радио Свобода.

Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и за переоборудование. Ожидается, что Island прибудут в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.