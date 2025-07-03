Воспользовались по меньшей мере 1,5 тысячи человек. В Запорожье ГБР объявило о разоблачении масштабной схемы уклонения от мобилизации

По версии следствия, в Запорожье офицер одного из ТЦК требовал у местного жителя $1,3 тысячи за снятие с розыска после получения повестки (Фото: dbr.gov.ua)

В Запорожье сотрудники ГБР объявили о раскрытии и ликвидации масштабной схемы уклонения от мобилизации, организованную в одном из районных ТЦК и СП.

Об этом сообщается 3 июля на официальном сайте ведомства.

По предварительной версии событий, в период с 2024 по 2025 год из-за незаконных действий должностных лиц ТЦК мобилизации избежали более 1,5 тысячи военнообязанных.

Реклама

Как сообщают в ГБР, в основном сотрудники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу — из-за неявки по повестке. Так, фигуранты подозреваются в том, что составляли поддельные протоколы о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

По словам правоохранителей, разоблачить схему удалось в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер одного из ТЦК требовал у местного жителя $1,3 тысячи за снятие с розыска после получения повестки, что впоследствии и позволило тому избежать мобилизации. Посредниками в деле фигурант привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369−2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к реализации схемы, подытожили в ГБР.